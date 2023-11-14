В ФРС США не исключили более мощных мер для стабилизации инфляции

Руководители центральных банков, возможно, будут вынуждены принять более мощные меры для стабилизации инфляционных ожиданий.

Руководители центральных банков, возможно, будут вынуждены принять более мощные меры для стабилизации инфляционных ожиданий.

Как передает Report, об этом заявил во вторник заместитель председателя ФРС США Филип Джефферсон.

По его словам, неопределенность многих параметров экономики, возникшая во время пандемии, а особенно неопределенность перспектив инфляции, остается необычайно высокой.

"Одним из интересующих руководителей центральных банков вопросов - это устойчивость инфляции", - сказал Джефферсон.

Борясь с высокой инфляцией, ФРС за полтора года повысил ключевую ставку на 5,25 процентного пункта, до достигнутого в июле текущего диапазона 5,25-5,50%.

От установленных летом прошлого года 40-летних максимумов инфляция при расчете по предпочитаемой центральным банком методике замедлилась примерно до 3,4%.

На этой неделе вышли результаты проведенного Федрезервом Нью-Йорка опроса, которые указали на ослабление инфляционных ожиданий.

Председатель ФРС США Дером Пауэлл не исключает дальнейшего повышения ставок, если движение инфляции к установленному центральным банком целевому уровню 2% остановится.