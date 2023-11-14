О нас

В ФРС США не исключили более мощных мер для стабилизации инфляции

В ФРС США не исключили более мощных мер для стабилизации инфляции Руководители центральных банков, возможно, будут вынуждены принять более мощные меры для стабилизации инфляционных ожиданий.
Финансы
14 ноября 2023 г. 17:24
В ФРС США не исключили более мощных мер для стабилизации инфляции

Руководители центральных банков, возможно, будут вынуждены принять более мощные меры для стабилизации инфляционных ожиданий.

Как передает Report, об этом заявил во вторник заместитель председателя ФРС США Филип Джефферсон.

По его словам, неопределенность многих параметров экономики, возникшая во время пандемии, а особенно неопределенность перспектив инфляции, остается необычайно высокой.

"Одним из интересующих руководителей центральных банков вопросов - это устойчивость инфляции", - сказал Джефферсон.

Борясь с высокой инфляцией, ФРС за полтора года повысил ключевую ставку на 5,25 процентного пункта, до достигнутого в июле текущего диапазона 5,25-5,50%.

От установленных летом прошлого года 40-летних максимумов инфляция при расчете по предпочитаемой центральным банком методике замедлилась примерно до 3,4%.

На этой неделе вышли результаты проведенного Федрезервом Нью-Йорка опроса, которые указали на ослабление инфляционных ожиданий.

Председатель ФРС США Дером Пауэлл не исключает дальнейшего повышения ставок, если движение инфляции к установленному центральным банком целевому уровню 2% остановится.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Fed says more powerful measures possible to stabilize inflation

Самое важное

Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
14 ноября 2023 г. 16:19
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
14 ноября 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
14 ноября 2023 г. 11:52
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
14 ноября 2023 г. 09:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение
Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение
13 ноября 2023 г. 14:58
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией
13 ноября 2023 г. 14:43
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
13 ноября 2023 г. 09:35
В Азербайджане отмечается День Конституции
В Азербайджане отмечается День Конституции
12 ноября 2023 г. 00:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi