В ФРС США допустили рост ключевой ставки до уровня более чем 4,75%

Федеральной резервной системе (ФРС) США, возможно, придется повысить ключевую процентную ставку до уровня более чем 4,75%, если базовая инфляция не перестанет расти.

Федеральной резервной системе (ФРС) США, возможно, придется повысить ключевую процентную ставку до уровня более чем 4,75%, если базовая инфляция не перестанет расти.

Как передает Report, об этом во вторник заявил президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.

"Я заявлял публично, что вполне вижу, что в начале следующего года мы достигнем середины уровня 4%", - сказал Кашкари.

"Но если мы не увидим прогресса в том, что касается базовой инфляции, то нет никаких причин, чтобы останавливаться на 4,5%, или свыше 4,75%. Нам нужно увидеть фактический прогресс в базовой инфляции и инфляции цен в секторе услуг, а пока мы этого не видим", - добавил он.

Большинство руководителей ФРС ожидают, что к началу следующего года потребуется повысить ключевую ставку из текущего диапазона 3%-3,25% до 4,5%-5%.