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В ФРС предупредили о сохранении высокой инфляции в ближайшие месяцы

В ФРС предупредили о сохранении высокой инфляции в ближайшие месяцы В ближайшие месяцы уровень инфляции останется повышенным и ФРС готова действовать, если такая тенденция сохранится в долгосрочной перспективе
Финансы
22 сентября 2021 г. 23:08
В ФРС предупредили о сохранении высокой инфляции в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы уровень инфляции останется повышенным и ФРС готова действовать, если такая тенденция сохранится в долгосрочной перспективе.

Как передает Report, об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

Он ожидает снижения инфляции по мере восстановления потребительских расходов и темпов экономического роста.

"В долгосрочной перспективе индикаторы ожидания инфляции будут соответствовать нашей цели в 2% годовых", - считает Дж.Пауэлл.

При этом, по его словам, если инфляция станет причиной для серьезного беспокойства, то ФРС готова использовать необходимые инструменты, чтобы удержать ее в рамках целевого диапазона.

Отметим, что в августе потребительские цены в США выросли на 5,3% в годовом выражении, а в месячном - на 0,3%. В июле этот показатель составлял 5,4%, что является максимумом с августа 2008 года.

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