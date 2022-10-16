В ФРС не исключили повышение ставки на 1,5 процента до конца года

Президент федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард допустил возможность повышения ФРС учетной ставки на 75 базисных пунктов по итогам каждого из заседаний в ноябре и в декабре.

Президент федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард допустил возможность повышения ФРС учетной ставки на 75 базисных пунктов по итогам каждого из заседаний в ноябре и в декабре.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, по оценке Булларда, действия ФРС по повышению ставки до сих пор вызывали лишь "относительно низкий" стресс на финансовом рынке.

ФРС США 21 сентября повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3-3,25% годовых, до максимальных значений с 2008 года, а также подтвердила, что продолжит сокращение активов на своем балансе и дальнейшее повышение ставки.