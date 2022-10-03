В Финляндии банкоматы прекратили обслуживание карт UnionPay

Банкоматы финской сети Nosto с понедельника приостановили обслуживание карт китайской платежной системы UnionPay.

Банкоматы финской сети Nosto с понедельника приостановили обслуживание карт китайской платежной системы UnionPay.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Yle.

Причиной стало резкое повышение спроса на снятие наличных со стороны прибывших в Финляндию граждан России.

По данным компании Nokas CMS, отвечающей за обслуживание банкоматов, количество таких операций увеличилось в несколько сотен раз, что привело к фактическому "опустошению" аппаратов "в считаные часы".

Сумма, обналиченная с одной карты, могла доходить до десятков тысяч евро. По данным компании, у нее недостаточно финансовых ресурсов, чтобы компенсировать подобные объемы снятия наличных.

Менеджер финского отделения Nokas CMS Ристо Лепо отметил, что "основная функция банкоматов в Финляндии - обслуживать потребности финнов в наличных деньгах".

"Раньше у нас не было возможности предотвратить снятие наличных по картам UnionPay, не нарушая международных соглашений, но недавние переговоры с партнерами принесли свои плоды", - отметил он.