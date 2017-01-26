В финансовом секторе Азербайджана заняты около 26 тыс. человек

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В 2016 году число наемных работников в финансовой и страховой сфере Азербайджана сократилось.

Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, число работающих по найму в финансовом секторе в годовом выражении сократилось на 14,4% и по состоянию на 1 декабря 2016 года составило 25 745 человек. Таким образом, 1,7% наемных работников заняты в этой сфере.

Отметим, что число работающих по найму по состоянию на 1 декабря 2016 года составило 1 514,4 тыс. человек, из них 889,5 тыс. человек работали в государственном, 624,9 тыс. человек - в частном секторе экономики. В нефтяном секторе экономики заняты 34,2 тыс., ненефтяном - 1 480,2 тыс. человек.

За январь-ноябрь 2016 года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом исчислении выросла на 7% и составила 494,3 маната. Согласно статистике, в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности отмечается зарплата выше среднего уровня.