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    В филиале Международного банка Азербайджана в Санкт-Петербурге проведен обыск

    Уголовное дело, в рамках которого проводятся эти мероприятия, связано с незаконным выводом денег за границу

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники Следственного управления УМВД по Центральному району и оперативники "банковского" отдела Управления экономической безопасности Главного управления министерства внутренних дел (ГУ МВД)  по Санкт-Петербургу и Ленобласти провели обыск в офисе филиала "Международного банка Азербайджана-Москва" в Петербурге.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, уголовное дело, в рамках которого проводятся эти мероприятия, связано с незаконным выводом денег за границу.

    Согласно информации, на время обыска деятельность филиала была временно приостановлена. 

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