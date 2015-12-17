В филиале Международного банка Азербайджана в Санкт-Петербурге проведен обыск

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники Следственного управления УМВД по Центральному району и оперативники "банковского" отдела Управления экономической безопасности Главного управления министерства внутренних дел (ГУ МВД) по Санкт-Петербургу и Ленобласти провели обыск в офисе филиала "Международного банка Азербайджана-Москва" в Петербурге.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, уголовное дело, в рамках которого проводятся эти мероприятия, связано с незаконным выводом денег за границу.

Согласно информации, на время обыска деятельность филиала была временно приостановлена.