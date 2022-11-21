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В Евросоюзе резко возросло число заявлений о банкротстве

В Евросоюзе резко возросло число заявлений о банкротстве Число заявлений на банкротство в Евросоюзе увеличилось в третьем квартале на 16,3% относительно второго квартала.
Финансы
21 ноября 2022 г. 07:15
В Евросоюзе резко возросло число заявлений о банкротстве

Число заявлений на банкротство в Евросоюзе увеличилось в третьем квартале на 16,3% относительно второго квартала.

Как передает Report, об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Евростата.

В публикации отмечается, число заявлений на банкротство растет в Европе уже пятый месяц подряд.

Наибольший рост зафиксирован в таких сферах, как жилищные услуги и питание (+24%), финансовая и страховая деятельность (+17,8%) и "промышленность" (+16,2%). В наименьшей степени, по информации Евростата, число заявок на банкротство выросло области информации и коммуникации (+1,6%). А снижение числа заявлений было зарегистрировано лишь в одном секторе - транспортировка и хранение (-5,4%).

При этом самый стремительный рост числа банкротств по сравнению со вторым кварталом в Евросоюзе показали Венгрия (+110,6%), Испания (+66,1%) и Литва (+4%). Наиболее значительное снижение числа заявлений о банкротстве зафиксировали в Румынии (-36,1%), на Кипре (-32,7%), в Эстонии (-21,3%).

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