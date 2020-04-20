Назван объем необходимой для экономики ЕС помощи

Экономике ЕС может понадобиться 1,5 трлн евро для преодоления последствий распространения коронавируса.

Как передает Report, такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в опубликованном в понедельник интервью изданию Der Spiegel.

"Может потребоваться помощь в размере 1,5 трлн евро, чтобы преодолеть этот кризис", - считает он. Джентилони напомнил, что Еврогруппа ранее представила план в размере более 500 млрд евро для финансирования системы здравоохранения и поддержки представителей малого и среднего бизнеса. "Тем самым остается еще минимум 1 трлн евро", - заметил еврокомиссар.

"Мы часто говорим о Плане Маршалла, в котором сейчас нуждаемся, но вспомните, деньги в его рамках были направлены только тогда, когда прошло два года после окончания Второй мировой войны. Сейчас это бы не помогло, - полагает Джентилони. - Мы не можем ждать с восстановлением до тех пор, пока вирус заключит с нами мир, но восстановление должно начаться уже сейчас, весной-летом".

Еврокомиссар считает, что ЕС нуждается "в общем инструменте для финансирования задачи по восстановлению" экономики. "В ином случае мы рискуем оказаться в ситуации, когда разница между экономиками в еврозоне и на внутреннем рынке станет слишком велика", - сказал он.

Джентилони назвал "очень реалистичным" прогноз МВФ, согласно которому совокупный ВВП еврозоны может упасть в этом году на 7,5%. Одновременно он предупредил о том, что ухудшение ситуации может привести к усилению популистов как на юге, так и на севере Европы.