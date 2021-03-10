В Евросоюзе назвали возможные сроки восстановления экономики

ВВП Евросоюза за 2020 год, согласно окончательной оценке Евростата, упал на 6,2%

Экономика Евросоюза может вернуться к своему докризисному уровню к середине 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Европарламенте.

"По нашим нынешним оценкам, ВВП Евросоюза должен достичь уровня 2019 года к середине 2022 года", — сказал он.

Накануне Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своём весеннем докладе отметила, что мировой ВВП может вернуться на свой докризисный уровень к середине 2021 года. Такое восстановление экономики будет касаться не всех стран, отмечают авторы документа: в краткосрочной перспективе, вероятно, будет сохраняться значительная неоднородность, в частности, между развитыми и развивающимися странами.

Экономика Евросоюза весной прошлого года погрузилась в экономический кризис, поскольку были введены жёсткие ограничения на социально-экономическую жизнь для борьбы с распространением коронавируса. Власти начали ослаблять эти меры на фоне улучшения эпидемиологической ситуации, что позитивно сказалось на экономической активности. Однако осенью стали звучать заявления о второй волне распространения вируса, и страны вновь усилили рестрикции.

ВВП Евросоюза за 2020 год, согласно окончательной оценке Евростата, упал на 6,2%.