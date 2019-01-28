В Европе количество фальшивых купюр сократилось на 19%

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Европе в 2018 году из обращения были изъяты 563 тысячи фальшивых денежных купюр.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Европейского центрального банка (ЕЦБ).

По информации банка, это число почти на 19% меньше показателя за предыдущий год. Эксперты объясняют это более надежной защитой банкнот от подделки.

В частности, в Германии количество поддельных купюр сократилось на 20% - до чуть более 58 тысяч, отмечает Deutsche Welle. Ущерб, причиненный фальшивыми банкнотами в ФРГ, сократился до примерно 3,4 млн евро в прошлом году по сравнению с 4,1 млн евро в 2017 году.

По данным ЕЦБ, в обращении находится свыше 22 млрд евробанкнот. Учитывая это, доля подделок в общей массе крайне мала.