В этом году в Азербайджане 416 предпринимателям выданы льготные кредиты

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В этом году 416 предпринимателей получили льготные кредиты на 41,5 млн манатов за счет возвращенных средств по проектам общей стоимостью 159,5 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на конференции под названием "Государство - лучший партнер предпринимателя".

Он добавил, что это позволит создать более 1500 рабочих мест.

Напомним, что конференция проходит в рамках мероприятия, посвященного Дню предпринимательства. В нем присутствуют министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазлы и другие официальные лица.