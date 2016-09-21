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    В этом году в Азербайджане закрылось около 10 тыс. POS-терминалов

    Об этом говорится в информации Центробанка

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Общее количество установленных на территории Азербайджана POS-терминалов за июль сократилось на 3,7% или 2 730 единиц и по состоянию на 1 августа составило 70 492 единицы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, по сравнению с началом года данный показатель сократился на 12% или 9 809 единиц. На долю столицы приходится 39 570 или 56%, регионов – 30 922 или 44% POS-терминалов.

    На 1 августа этого года 69 526 POS-терминалов установлено на территории объектов торговли, общественного питания и других обслуживающих учреждений. В месячном сравнении их количество сократилось на 2 372 единицы.

    Отметим, что на 1 августа 2016 года на каждые 140 человек населения пришлось по одному POS-терминалу. В начале года этот показатель составил 120 человек/терминал.

    Среднемесячный объем операций, приходящихся на один банкомат, в июле составил 1 419,9 маната. В прошлом месяце этот показатель составил 1 399,2 маната. 

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