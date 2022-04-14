В этом году в Азербайджане произведено ВВП на 30 млрд манатов

В январе-марте текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта на 30 037 млн манатов, или на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-марте текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта на 30 037 млн манатов, или на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 0,6 %, а в ненефтяном секторе- на 10,3%.

По информации, 54,1% производства ВВП приходится на промышленность, 7,9%- на торговлю; ремонт транспортных средств, 5,8%- на транспорт и складское хозяйство, 3,7%- на строительство, 2,2%- на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 1,3%- на информацию и связь, 1,3%- на размещение туристов и общественное питание, 15,7%- на другие отрасли, чистые налоги на продукцию составили 8%.

За год значение ВВП на душу населения в стране увеличилось на 58,2% и составило 2 991 манат.