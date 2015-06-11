​В этом году в Азербайджане объем манатных депозитов сократился на 37%

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В коммерческих банках Азербайджана объем депозитов в национальной валюте на 1 мая 2015 года составил 4 580,3 млн. манатов. За последний месяц этот показатель сократился на 512,3 млн. манатов, или же 10%, сокращение с начала года составило 2 695,5 млн. манатов, или же 37%.

Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), депозиты в иностранной валюте на 1 мая составили 7 978,7 млн. манатов, что на 964,8 млн. манатов, или 13,7% больше по сравнению с показателем на 1 апреля. С начала года валютные депозиты выросли на 3 848,4 млн. манатов, или же 93,2%.

Аналитическая группа Report отмечает, что тенденция роста спроса на иностранную валюту все еще продолжается: "Разница между показателями сокращения объемов манатных депозитов и роста объемов валютных депозитов составляет 450 млн. манатов. Хотя доверие к банкам возросло, однако население все еще настороженно относится к вкладам в национальной валюте".