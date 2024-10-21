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В этом году в Азербайджане 1139 семей арендовали жилье с правом выкупа

В этом году в Азербайджане 1139 семей арендовали жилье с правом выкупа В Азербайджане по сей день механизмом аренды жилья с правом выкупа воспользовались 5 525 граждан, из которых 1 139 в этом году.
Финансы
21 октября 2024 г. 16:25
В этом году в Азербайджане 1139 семей арендовали жилье с правом выкупа

В Азербайджане по сей день механизмом аренды жилья с правом выкупа воспользовались 5 525 граждан, из которых 1 139 в этом году.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора департамента аренды жилья Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) Аслан Зейналов.

Зейналов напомнил, что аренда жилья с правом выкупа доступна в Азербайджане гражданам младше 60 лет, без активных кредитных задолженностей. Более 60% граждан, ставших владельцами такого жилья, составляют молодежь, отметил он.

"По сей день в рамках механизма Фонд предоставил гражданам квартиры по 14 адресам. Из них 6 в Баку, 3 - в Хырдалане, 3 - в поселках Масазыр, Сарай и Мамедли Абшеронского района, еще 2 - в Сумгайыте", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu il 1 139 ailə satmaq öhdəliyi ilə mənzil kirayəyə götürüb

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