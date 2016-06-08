​В этом году сумма финансовых санкций министерства налогов значительно сократилась

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Министерство налогов за 5 месяцев 2016 года провело 2 509 выездных налоговых проверок в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил начальник управления налогового аудита и оперативного налогового надзора министерства налогов Тогрул Гулиев в интервью газете "Vergilər" ("Налоги").

Он отметил, что если на 1 октября прошлого года по налоговым проверкам было вынесено 4 704 решения, на 1 июня 2016 года их количество составило 2 034, что означает сокращение в 2,3 раза.

По словам начальника управления, в январе-мае 2016 года завершено 2 509 налоговых проверок, что на 2 219 или 46,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года: "В январе-мае прошлого года по результатам проверок 36 066 налогоплательщиков составлено 38 190 актов, в аналогичном периоде 2016 года осуществлены проверки 4 242 налогоплательщиков, составлено 4 743 акта. Это означает сокращение налоговых контрольных мероприятий в 8,5 раза".

Т.Гулиев также отметил сокращение количества финансовых санкций в несколько раз: "В ходе оперативных контрольных мероприятий за январь-май прошлого года наложены административные штрафы и финансовые санкции в размере 10 млн. 963,6 тыс. манатов, в то время как в этом году этот показатель составил всего лишь 387,3 тыс. манатов".