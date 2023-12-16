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В этом году стоимость платных услуг, оказываемых населению, выросла на 15%

В этом году стоимость платных услуг, оказываемых населению, выросла на 15% В январе-ноябре 2023 года стоимость оказанных населению платных услуг в Азербайджане выросла на 14,6% в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составила 10 млрд 115,5 млн манатов.
Финансы
16 декабря 2023 г. 11:34
В этом году стоимость платных услуг, оказываемых населению, выросла на 15%

В январе-ноябре 2023 года стоимость оказанных населению платных услуг в Азербайджане выросла на 14,6% в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составила 10 млрд 115,5 млн манатов.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

Было отмечено, что юридические лица оказали населению услуги на сумму 7 млрд 675,7 млн манатов, что составило 75,9% от общей стоимости услуг.

За январь-ноябрь 2023 года каждый житель страны воспользовался различными платными услугами в среднем на 996,4 маната или 188,8 маната в номинале по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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Версия на английском языке Cost of paid services to population in Azerbaijan up by about 15%
Версия на азербайджанском языке Bu il əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 15 %-dək artıb

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