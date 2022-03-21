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В этом году стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 5 %

В этом году стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 5 % В январе-феврале текущего года стоимость платных услуг населению Азербайджана по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличилась в реальном выражении на 5% и составила 1 млрд 404,2 млн манатов.
Финансы
21 марта 2022 г. 12:10
В этом году стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 5 %

В январе-феврале текущего года стоимость платных услуг населению Азербайджана по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличилась в реальном выражении на 5% и составила 1 млрд 404,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, юридическими лицами населению оказано услуг на сумму 1 млрд 055,6 млн манатов, что составляет 75,2% от общей стоимости услуг.

В январе-феврале этого года каждый житель страны воспользовался различными платными услугами в среднем на 139,8 маната или на 18,2 маната больше в номинальном выражении, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на английском языке Paid services rendered to population in Azerbaijan up 5% 
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 5 % artıb

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