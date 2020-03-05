В этом году прогнозируется самый низкий рост мирового ВВП с 2008 года

Институт международных финансов США прогнозирует, что рост мирового ВВП в нынешнем году приблизится к 1%, что станет самым низким показателем со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении руководителя и главного экономиста организации Робина Брукса.

По его словам, "глобальная паника вокруг COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом)" может привести к "целому ряду возможных последствий", ситуация "на данном этапе весьма неопределенная".

"Мы пересмотрели наш прогноз по росту ВВП США до 1,3% на нынешний год, снизив его с прежних 2%, а также пересмотрели прогноз по росту китайской экономики, сократив его до менее 4% (с 5,9% ранее). Рост мировой экономики, вероятно, приблизится к 1%, что намного ниже прошлогодних 2,6% и является самым слабым показателем со времен мирового финансового кризиса [2008 года]", - отметил руководитель главной лоббистской организации мирового частного банковско-финансового бизнеса в Вашингтоне.

"Мы обратили внимание на низкий рост экономики стран с формирующимся рынком, где проблемы сейчас нарастают из-за COVID-19", - говорится в документе.

Брукс призывает "смягчать свою денежно-кредитную политику такие страны, как Мексика и ЮАР". При этом, по его мнению, недавнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, экстренно понизить процентную ставку на 50 базисных пунктов "предоставит возможность сделать это без весьма значительного ослабления [национальной] валюты".

Главный экономист института указал на перебои в цепочках поставок по всему миру, добавив, что последствия вспышки коронавируса и борьбы с ней окажут серьезное влияние на сферу услуг. Он также подчеркнул, что в мировой экономике сохраняются уязвимости.

"Экономика Германии остается очень слабой, учитывая структурные проблемы, стоящие перед ее сектором производства автомобилей. Япония обременена повышением потребительского налога, которое было принято в октябре 2019 года. Рост экономики стран с формирующимся рынком был слабым даже до того, как COVID-19 стал проблемой", - отмечается в документе.