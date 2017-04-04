В этом году онлайн оформлено 215 572 полиса ОСАГО

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В первом квартале этого года в информационной системе Бюро обязательного страхования Азербайджана (БОС) в электронной форме заключено 215 572 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Как сообщили Report в БОС, из них 29 808 составили договора по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях. За отчетный период сумма страховых взносов по договорам стандартного и пограничного страхования составила 16 849 376 манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество договоров страхования сократилось на 10,2%, сумма страховых взносов - на 16,6%.

Напомним, что с 1 ноября 2016 года договора страхования заключаются в электронной форме. Оформленные до настоящей даты бумажные полисы будут в силе до окончания срока действия.

В настоящее время 13 страховых компаний – участниц БОС обладают правом на заключение договоров ОСАГО (Азербайджанская государственная страховая коммерческая компания, Ateshgah Insurance, Standard Insurance, Ata Insurance, Xalg Insurance, PASHA Insurance, AXA-Mbask, AzSigorta, Mega Insurance, Silkway Insurance, Azerbaijan İndustry Insurance, Gala Insurance и Gunay Insurance.