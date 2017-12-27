В этом году около 3 тыс. граждан получили ипотечные кредиты по гослинии

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В этом году около 3 тыс. граждан Азербайджана решили жилищные проблемы через ипотечные кредиты по гослинии.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

По данным, в 2017 году за счет средств фонда выданы кредиты на общую сумму 194 млн манатов.

В целом за 12 лет деятельности организации более 21 тыс. семей получили возможность улучшить свои жилищные условия, а общая сумма кредитов составила 930 млн манатов. Из них кредиты на 276 млн манатов были выдано лицам, относящимся к льготным категориям.

В 2017 году фонд привлек 265 млн манатов посредством эмиссии облигаций, осуществил платежи по основному долгу на 65 млн манатов.

В общей сложности с мая 2009 года фонд осуществил 13 выпусков облигаций, а объем привлеченных средств составил 655 млн манатов. Эти средства направлены на финансирование обычных ипотечных кредитов (до 25 лет, 8% годовых). В настоящее время в обращении находятся облигации фонда на 534,6 млн манатов, что составляет значимую часть внутреннего рынка ценных бумаг.

В 2017 году из госбюджета фонду выделено 50 млн манатов. С 2005 по 2017 год из госбюджета фонду перечислено в общей сложности 366 млн манатов.