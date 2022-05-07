В этом году оборот посредством новых кассовых аппаратов превысил 6 млрд манатов

На сегодняшний день в Азербайджане установлено 58 095 кассовых аппаратов нового поколения.

На сегодняшний день в Азербайджане установлено 58 095 кассовых аппаратов нового поколения.

Об этом сообщили Report в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Госслужба продолжает работу по внедрению в стране кассовых аппаратов нового поколения.

Использование контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения позволило сделать расчеты более прозрачными, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить контроль за оборотом. В январе-апреле текущего года оборот посредством ККА нового поколения превысил 6 млрд манатов, что на 41,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.