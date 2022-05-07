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В этом году оборот посредством новых кассовых аппаратов превысил 6 млрд манатов

В этом году оборот посредством новых кассовых аппаратов превысил 6 млрд манатов На сегодняшний день в Азербайджане установлено 58 095 кассовых аппаратов нового поколения.
Финансы
7 мая 2022 г. 16:11
В этом году оборот посредством новых кассовых аппаратов превысил 6 млрд манатов

На сегодняшний день в Азербайджане установлено 58 095 кассовых аппаратов нового поколения.

Об этом сообщили Report в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Госслужба продолжает работу по внедрению в стране кассовых аппаратов нового поколения.

Использование контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения позволило сделать расчеты более прозрачными, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить контроль за оборотом. В январе-апреле текущего года оборот посредством ККА нового поколения превысил 6 млрд манатов, что на 41,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Bu il yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları ilə dövriyyə 6 milyard manatı ötüb

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