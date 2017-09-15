В этом году население Азербайджана потратило 572 млн манатов на погашение процентов по кредитом

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе этого года доходы населения в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7,6% и достигли 31 770,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за 8 месяцев доходы на душу населения составили 3 269 манатов или 408,6 манатов в месяц.

За этот период 85,8% доходов были направлены на конечное потребление, 8,6% - на налоги, социальное страхование и членские взносы, 1,8% (примерно 572 млн манатов) - на погашение процентов по кредитам, 3,8% - на накопление.

После уплаты всех обязательных и добровольных взносов в распоряжении населения осталось 29 046,0 млн манатов.