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    В этом году Китай опередит еврозону по темпам экономического роста

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В 2018 году ВВП Китая вырастет до 13,2 трлн долларов против 12,8 трлн долларов в еврозоне. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это следует из прогноза агентства Bloomberg.

    По данным агентства, в прошлом году экономика еврозоны превысила размер ВВП Китая меньше чем на 200 млрд долларов. 

    "Китай опередит еврозону и будет удерживать это преимущество. Экономическая система, институциональная инфраструктура, образование и физическая инфраструктура - все это указывает в пользу Азии", - говорит Дэвид Манн, главный экономист Standard Chartered Bank в Сингапуре.

    До конца этого десятилетия темпы роста Китая будут не ниже 6%, а в 2020-е годы составят 5-5.5%, прогнозирует Манн.

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