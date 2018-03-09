В этом году Китай опередит еврозону по темпам экономического роста

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В 2018 году ВВП Китая вырастет до 13,2 трлн долларов против 12,8 трлн долларов в еврозоне.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это следует из прогноза агентства Bloomberg.

По данным агентства, в прошлом году экономика еврозоны превысила размер ВВП Китая меньше чем на 200 млрд долларов.

"Китай опередит еврозону и будет удерживать это преимущество. Экономическая система, институциональная инфраструктура, образование и физическая инфраструктура - все это указывает в пользу Азии", - говорит Дэвид Манн, главный экономист Standard Chartered Bank в Сингапуре.

До конца этого десятилетия темпы роста Китая будут не ниже 6%, а в 2020-е годы составят 5-5.5%, прогнозирует Манн.