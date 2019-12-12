В этом году из Азербайджана в Грузию переведено 20 млн долларов

В январе-ноябре текущего года объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию составил 19,9 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Нацбанка Грузии.

В течение 11 месяцев объем денежных переводов из Азербайджана в соседнюю страну в годовом сравнении вырос на 1,6 млн долларов или 8,74%.

В отчетный период из Грузии в Азербайджан переведено 12,8 млн долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7 млн долларов или 15,3% больше.