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В этом году Азербайджан инвестировал в Карабах и Восточный Зангезур около 2 млрд манатов

В этом году Азербайджан инвестировал в Карабах и Восточный Зангезур около 2 млрд манатов Около 60% (1,8 млрд манатов) из 3 млрд манатов, предусмотренных в госбюджете на 2023 год на строительные и восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре, уже освоены. Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов н
Финансы
6 июня 2023 г. 12:17
В этом году Азербайджан инвестировал в Карабах и Восточный Зангезур около 2 млрд манатов

Около 60% (1,8 млрд манатов) из 3 млрд манатов, предусмотренных в госбюджете на 2023 год на строительные и восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре, уже освоены.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Восстановление освобожденных от оккупации территорий - наша новая миссия, и президент Ильхам Алиев мобилизовал азербайджанский народ на осуществление этой миссии. После реализации программы "Великое возвращение" эти территории будут реинтегрированы в экономику Азербайджана. В Карабахе и Восточном Зангезуре осуществляется закладка крупных проектов. Некоторые из этих проектов уже реализованы", - добавил министр.

Отметим, что предлагается увеличить на 2 млрд 260 млн манатов или 75,3% - до 5 млрд 260 млн манатов, расходы на строительно-восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре.

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Версия на английском языке Azerbaijan invests more than $1B in Karabakh and Eastern Zangazur
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 milyard manata yaxın pul qoyub

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