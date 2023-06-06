В этом году Азербайджан инвестировал в Карабах и Восточный Зангезур около 2 млрд манатов

В этом году Азербайджан инвестировал в Карабах и Восточный Зангезур около 2 млрд манатов

Около 60% (1,8 млрд манатов) из 3 млрд манатов, предусмотренных в госбюджете на 2023 год на строительные и восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре, уже освоены. Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов н

https://static.report.az/photo/f67c0d36-fdfd-32af-9577-a36694d148db.jpg https://static.report.az/photo/f67c0d36-fdfd-32af-9577-a36694d148db.jpg

Около 60% (1,8 млрд манатов) из 3 млрд манатов, предусмотренных в госбюджете на 2023 год на строительные и восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре, уже освоены.



Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.



"Восстановление освобожденных от оккупации территорий - наша новая миссия, и президент Ильхам Алиев мобилизовал азербайджанский народ на осуществление этой миссии. После реализации программы "Великое возвращение" эти территории будут реинтегрированы в экономику Азербайджана. В Карабахе и Восточном Зангезуре осуществляется закладка крупных проектов. Некоторые из этих проектов уже реализованы", - добавил министр. Отметим, что предлагается увеличить на 2 млрд 260 млн манатов или 75,3% - до 5 млрд 260 млн манатов, расходы на строительно-восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре. Подпишитесь на наш Telegram канал

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