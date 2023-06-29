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В ЕС заявили о сохранении серьезной угрозы финансовой стабильности сообщества

В ЕС заявили о сохранении серьезной угрозы финансовой стабильности сообщества Финансовая стабильность Европейского союза (ЕС) по-прежнему сталкивается с серьезной угрозой. К такому заключению пришли члены Управляющего совета Европейского агентства по контролю системных рисков в финансовой сфере (ESRB).
Финансы
29 июня 2023 г. 22:57
В ЕС заявили о сохранении серьезной угрозы финансовой стабильности сообщества

Финансовая стабильность Европейского союза (ЕС) по-прежнему сталкивается с серьезной угрозой. К такому заключению пришли члены Управляющего совета Европейского агентства по контролю системных рисков в финансовой сфере (ESRB).

Как передает Report, соответствующее заявление размещено на сайте агентства.

По оценке регулятора, который был создан в 2010 году в условиях острого кризиса евро и с тех пор осуществляет надзор за финансовой системой сообщества, "серьезные угрозы для финансовой стабильности в ЕС сохраняются".

С его точки зрения, "окончание продолжительного периода низких процентных ставок изменило ландшафт рисков во всем мире", а в полной мере эти изменения начнут "ощущаться лишь по прошествии времени".

Совет также обратил внимание на недавние потрясения в банковском секторе США и Швейцарии, которые усилили неопределенность. И хотя, считает регулятор, банковский сектор ЕС хорошо подготовлен к решению проблем в условиях новых рисков, несколько факторов могут негативным образом отразиться на перспективах отрасли.

В числе подобных факторов, к примеру, совет отмечает увеличение стоимости финансирования банков, которое может привести к снижению чистого процентного дохода, а также падение спроса на кредитование, что может вызвать сокращение его объемов.

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