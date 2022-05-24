О нас

В ЕС окончательно утвердили четвертый транш в 500 млн евро для Украины

В ЕС окончательно утвердили четвертый транш в 500 млн евро для Украины В Европейском Союзе окончательно утвердили четвертый транш в 500 млн евро на вооружение для Украины.
Финансы
24 мая 2022 г. 15:47
В ЕС окончательно утвердили четвертый транш в 500 млн евро для Украины

В Европейском Союзе окончательно утвердили четвертый транш в 500 млн евро на вооружение для Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

В частности, Совет ЕС одобрил две меры по оказанию помощи в рамках Европейского фонда мира, которые позволят Евросоюзу дополнительно поддержать способности и устойчивость вооруженных сил Украины для защиты ее территориальной целостности и суверенитета, а также защиты гражданского населения против постоянной российской военной агрессии.

Так, после принятия трех траншей поддержки на общую сумму 1,5 млрд евро в этом году, четвертый транш привлечет еще 500 млн евро на ресурсы, уже мобилизованные в рамках Европейского фонда мира для Украины, и таким образом увеличит общий размер пособия до 2 млрд евро.

"История завтрашнего дня пишется сегодня на полях битвы Украины. С учетом этих 500 млн евро, ЕС в целом выделил 2 млрд евро для поддержки поставок военного оборудования Вооруженным силам Украины со стороны стран-членов ЕС. Эта поддержка - лишь одна часть европейских усилий для помощи Украине по самозащите. ЕС и его страны-члены настроены продолжать. Мы делали это с начала войны и продолжим до конца", - подчеркнул вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
МВД предупредил шутников: Вызов ложный, штраф реальный!
МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!
19 мая 2022 г. 13:28
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский бронепоезд
В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд
18 мая 2022 г. 15:16
В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi