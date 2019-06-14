​В экономику Азербайджана инвестировано 5 млрд манатов за 5 месяцев

В январе-мае этого года в Азербайджане на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 5 038,7 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 68,4% израсходовано на строительно-монтажные работы.

В структуре общих инвестиций 64,4% пришлось на строительство производственных объектов, 26,9% - объектов сферы услуг, 8,7% - жилых домов общей площадью 771,7 тыс. кв. метров. Из внутренних источников в основной капитал направлено 72,8% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 58,1%, бюджетных средств – 27,3%, банковских кредитов – 6,7%, личных средств населения – 6,2%, средств внебюджетных фондов – 1,3%, прочих средств – 0,4%.