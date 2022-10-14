В ЕЦБ заявили о намерении снижать инфляцию всеми способами

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов к возможной технической рецессии в сочетании с высокой инфляцией, которую необходимо замедлить.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов к возможной технической рецессии в сочетании с высокой инфляцией, которую необходимо замедлить.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос.

"Мы сделаем все необходимое для понижения инфляции до установленного нами на среднесрочную перспективу целевого уровня 2%", - сказал он.

Регулятор ранее заявлял о том, что поднимет до необходимого уровня чтобы обуздать инфляцию.

В начале сентября Совет управляющих ЕЦБ на заседании впервые за всю историю повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов.