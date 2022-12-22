В ЕЦБ спрогнозировали повышение ставок в ближайшее время

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может некоторое время продолжить повышать ставки текущим темпом, чтобы сдержать инфляцию.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может некоторое время продолжить повышать ставки текущим темпом, чтобы сдержать инфляцию.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос в интервью газете Le Monde.

По его словам, если не будут предприняты действия, то ситуация ухудшится, потому что одной из причин текущей рецессии является инфляция.

"Меня беспокоит, что рынки, возможно, недооценивают постоянство инфляции", - добавил он.

Отметим, что ранее ЕЦБ четвертый раз подряд повысил базовую ставку - на 50 базовых пунктов, до 2,5%.