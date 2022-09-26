В ЕЦБ сообщили о распространении инфляции по еврозоне

Инфляция все больше распространяется по еврозоне, тогда как экономический рост замедляется, так как блок испытывает трудности ввиду конфликта в Украине.

Инфляция все больше распространяется по еврозоне, тогда как экономический рост замедляется, так как блок испытывает трудности ввиду конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос.

"Ожидаем, что в III и IV кварталах экономический рост значительно замедлится, причем мы можем стать свидетелями того, что его темпы приблизятся к нулю", — сказал он.

В сентябре инфляция ускорится до 9,6%, что будет рекордным максимумом для еврозоны. Рост базового индекса цен, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и топливо, вероятно, тоже ускорится.

ЕЦБ на своем сентябрьском заседании повысил процентные ставки на беспрецедентные 75 базисных пунктов и пообещал дальнейшие меры в предстоящие месяцы, так как инфляция в еврозоне достигла самого высокого уровня почти за 50 лет и собирается подняться еще выше.