В ЕЦБ прокомментировали данные о замедлении инфляции в еврозоне

Замедление темпов инфляции в еврозоне хорошее явление. Несмотря на это, инфляционное давление и цены в сфере услуг остаются весьма высокими.

Замедление темпов инфляции в еврозоне хорошее явление. Несмотря на это, инфляционное давление и цены в сфере услуг остаются весьма высокими.

Как передает Report, об этом сказал в пятницу член Управляющего совета ЕЦБ Габриэль Махлуф.

"Поэтому я думаю, что на следующем заседании, которое состоится всего через две недели, мы, вероятно, еще раз повысим ставки", - сказал он в интервью вещательной компании RTE.

"В мае мы решили повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов и, думаю, если через пару недель мы повысим ее опять, то размер повышения будет таким же, - добавил Махлуф. - Думаю, что повышения будут и в июне, и в июле, а дальнейшая перспектива намного менее ясна".