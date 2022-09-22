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В ЕЦБ призвали продолжить повышение процентных ставок

В ЕЦБ призвали продолжить повышение процентных ставок Еврозона оказалась перед лицом экономического спада, но инфляция все еще слишком высока, поэтому процентные ставки должны продолжать повышаться.
Финансы
22 сентября 2022 г. 10:08
В ЕЦБ призвали продолжить повышение процентных ставок

Еврозона оказалась перед лицом экономического спада, но инфляция все еще слишком высока, поэтому процентные ставки должны продолжать повышаться.

Как передает Report, об этом заявила член руководства Европейского центробанка (ЕЦБ) Изабель Шнабель.

"Грядущий спад окажет сдерживающее воздействие на инфляцию, — отметила Шнабель. — При этом стартовая точка процентных ставок очень низка, поэтому ясно, что нам нужно продолжать повышение".

Шнабель не признала рецессию базовым сценарием для еврозоны, но предупредила, что ее, возможно, не удастся избежать в Германии, крупнейшей экономики блока.

Рынки ждут повышения ключевой ставки ЕЦБ в октябре на 50 или 75 базисных пунктов. Шнабель никак не намекнула на то, какого повышения ожидает она сама, но заявила о готовности ЕЦБ сделать все необходимое, чтобы взять инфляцию под контроль.

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Версия на английском языке ECB urges to continue raising interest rates

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