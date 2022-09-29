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В ЕЦБ поддержали значительное повышение процентной ставки в октябре

В ЕЦБ поддержали значительное повышение процентной ставки в октябре Европейскому центральному банку (ЕЦБ) необходимо еще раз "значительно" повысить ключевую процентную ставку и относительно быстро начать обсуждение сокращения своего баланса.
Финансы
29 сентября 2022 г. 11:31
В ЕЦБ поддержали значительное повышение процентной ставки в октябре

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) необходимо еще раз "значительно" повысить ключевую процентную ставку и относительно быстро начать обсуждение сокращения своего баланса.

Как передает Report со ссылкой Bloomberg, об этом заявил в четверг президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.

"С учетом того уровня инфляции, который у нас сейчас имеется, а также прогнозов, необходимо еще одно значительное повышение процентных ставок, — отметил он. — Пока слишком рано говорить, насколько большим должно быть такое повышение в базисных пунктах".

"Мы уже произвели два существенных повышения ставки и, вероятно, что-то подобное будет уместно с учетом прогнозов", — сказал он.

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Версия на английском языке ECB supports further 'significant rate hikes' in October

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