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В ЕЦБ отметили первые успехи в борьбе против инфляции

В ЕЦБ отметили первые успехи в борьбе против инфляции Возвращение инфляции в еврозоне к целевому уровню 2% до 2025 года остается главным приоритетом Европейского центробанка (ЕЦБ).
Финансы
6 сентября 2023 г. 11:15
В ЕЦБ отметили первые успехи в борьбе против инфляции

Возвращение инфляции в еврозоне к целевому уровню 2% до 2025 года остается главным приоритетом Европейского центробанка (ЕЦБ).

Как передает Report, об этом заявил глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало в интервью радиостанции BFM.

"Мы уже достигли первых успехов в борьбе против инфляции, но мы должны сохранять упорство. Нам необходимо вернуть инфляцию к целевому уровню 2% до 2025 года, и мы это сделаем", - сказал Вильруа, который также является членом Управляющего совета ЕЦБ.

По данным Евростата, годовой уровень инфляции в еврозоне в августе остался неизменным - 5,3%, как и в июле, несмотря на снижение цен на энергоносители и небольшое замедление роста цен на продукты питания.

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