В ЕЦБ допустили повышение ключевой ставки выше 2%

Европейский центробанк (ЕЦБ) может поднять ключевую процентную ставку выше 2%.

Европейский центробанк (ЕЦБ) может поднять ключевую процентную ставку выше 2%.

Как передает Report, об этом заявил член Управляющего совета ЕЦБ и глава центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало.

При этом он отметил, что регулятор вряд ли пойдет на резкое повышение ставки, а будет постепенно ее увеличивать.

"Очевидно, что мы приближаемся к так называемому району нормализации, который, видимо, находится около 2%. К декабрю мы должны достичь этого уровня", - сказал Вильруа де Гало.

В последнее время ЕЦБ ужесточает политику рекордными темпами: всего за три месяца он повысил ставку на 200 базисных пунктов, до 1,5%.