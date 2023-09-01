В ЕБРР назначен новый региональный директор по Кавказу

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назначил Алкиса Вриенниос Дракиноса новым региональноым директоров по Кавказу.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назначил Алкиса Вриениоса Дракиноса новым региональным директором по Кавказу.

Как сообщили Report в банке, сегодня он приступает к исполнению своих обязанностей в Тбилиси.

"Поддержка Южного Кавказа является главным приоритетом для банка. Регион обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития и интеграции в мировую экономику, и я полон желания работать с местными командами ЕБРР, чтобы внести ощутимый вклад в успех этих экономик", - сказал сам Дракинос.

Он будет руководить операциями банка в Азербайджане, Грузии и Армении, тесно сотрудничая с государственными органами и заинтересованными сторонами на рынке для дальнейшего развития экономик трех стран.

Отметим, что в октябре 2017 года Алкис Дракинос руководил представительством банка в Узбекистане, где он руководил реализацией более 100 проектов стоимостью более 3 миллиардов евро.

Он сменил на этой должности Катарину Бьорлин Хансен, которая в свою очередь назначена главой банка по Молдове.