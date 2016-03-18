В дни празднования Новруз курс доллара останется стабильным - ПРОГНОЗ

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В праздничные дни не ожидается ажиотажа на организованных валютных рынках Азербайджана. Как сообщает Report, хотя на сегодняшнем валютном аукционе Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) выставил на продажу 100 млн. долларов, спрос коммерческих банков на них составил всего лишь 34,3 млн. долларов (34,3%).

Аналитическая группа Report считает, что коммерческие банки обеспечили себя долларовой массой на предыдущих аукционах с учетом спроса населения на доллары. Это говорит о том, что в праздничные дни спрос на доллары останется стабильным и резких колебаний курса не ожидается. Курс сохранится в диапазоне 1,58-1,62 AZN/USD.