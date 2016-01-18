​В деятельности 174 АО в Азербайджане выявлены серьезные правонарушения

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В 2015 году в Государственный комитет по ценным бумагам (ГКЦБ) поступило 358 жалоб и 27 обращений по 309 акционерным обществам в связи с нарушениями прав акционеров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, количество жалоб в годовом сравнении сократилось на 7%.

По итогам проведенного расследования выявлены серьезные правонарушения в деятельности 174 акционерных обществ и в отношении них применены административные штрафы на общую сумму 212,5 тыс. манатов, дано 70 поручений о принудительном исполнении предписаний об устранении выявленных правонарушений.

Количество штрафов сократилось на 54%, общая сумма штрафов - на 55% по сравнению с предыдущим годом.

В отчете ГКЦБ говорится, что в прошлом году на основе обращения ОАО "Азерлотерея" зарегистрировано 20 новых лотерейных розыгрышей, количество лотерейных розыгрышей достигло 29. За указанный период различными учреждениями проведено 87 стимулирующих лотерей.

За отчетный период организаторы трех стимулирующих лотерей в связи с нарушениями требований законодательства по организации и проведению лотерей были привлечены к административной ответственности согласно соответствующим пунктам Кодекса административных правонарушений. Правонарушители были оштрафованы на 24 тыс. манатов.