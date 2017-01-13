В декабре поступления в ГТК с акцизов выросли на 25%

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в декабре текущего года составил 235 005,4 тыс. манатов, что на 34 199,7 тыс. манатов или 17,03% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 17 562,33 тыс. манатов или 48,78% и составил 53 563,1 тыс. манатов.

За декабрь объем средств, поступивших с НДС, сократился на 5 669,5 тыс. манатов или 3,68% и составил 148 416,4 тыс. манатов, с акцизов - на 2 147,73 тыс. манатов или 25,32%, составив 6 335,5 тыс. манатов, с дорожных налогов вырос на 24 754,6 тыс. манатов или в 12 раз, составив 26 990,4 тыс. манатов.