В декабре 2019 года ряд банков в Азербайджане снизил ставки по вкладам - ОБЗОР

В декабре 2019 года в трех функционирующих в Азербайджане банках были пересмотрены процентные ставки по вкладам населения в национальной валюте.

Согласно исследованию Report, процентные ставки по вкладам в манатах в Azərbaycan Sənaye Bank снизились с 9,00%-10,00% до 6,00%–7,00%, в Yapı Kredi Bank - с 5,50% до 5,00%, в Международном банке Азербайджана - выросли с 8,00%-8,50% до 9,00%-9,50%.

В целом, банки принимают вклады в национальной валюте по ставке 4,00%-12,50%. NBC Bank предлагает самые высокие, а Naxçıvan Bank - самые низкие процентные ставки по вкладам в манатах.

Банки привлекают вклады в долларах США по 0,25%-3,00%. BTB Bank, NBC Bank и Nikoil Bank предлагают наиболее выгодные процентные ставки по вкладам.

Процентные ставки по вкладам в евро меняются в пределах 0,10%-3,00%. Самую высокую процентную ставку предлагает NBC Bank.

Основным критерием при сборе данных были принятие вкладов сроком на один год и при верхнем пределе депозита в 1 000 манатов. Поэтому в обзор не вошли Pasha Bank (минимальная сумма вклада - 20 000 AZN), Premium Bank (20 000 AZN) и бакинский филиал Melli Iran Bank (5 000 AZN). Информации об условиях принятия средств на депозит бакинским филиалом Pakistan Milli Bankı не имеется.

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