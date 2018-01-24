В Давосе обсудили сроки наступления очередного финансового кризиса

Баку. 24 января. REPORT.AZ На Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) прошла сессия "Когда произойдет следующий финансовый кризис?".

Как сообщает Report со ссылкой на "Ведомости", на сессии выступили руководители ведущих мировых банков и инвестфондов.

Если центробанки начнут активно повышать ставки в ближайший год, "многие из тех, кто набрал кредитов, не смогут их погасить", - предупредила Анна Ричардс, гендиректор M&G Investments: "Рынки не закладывают в цены такую возможность".

"У правительств слишком большие долги, к тому же возможны неожиданные геополитические шоки", - добавил Дэвид Рубенштейн, сооснователь фонда прямых инвестиций Carlyle Group.

"Вероятное ускорение инфляции и более быстрый рост ставок могут создать проблемы для стран с низкими темпами роста и большими долгами, таких как Италия и Япония", - предупредил профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф.

Синхронный рост мировой экономики начался в прошлом году. По данным МВФ, все семь крупнейших экономик мира – США, Китай, Германия, Япония, Франция, Великобритания, Индия – выросли более чем на 1,5%. И впервые после финансового кризиса росли все 45 стран, которые отслеживает ОЭСР. МВФ повысил прогноз по росту ВВП до 3,9% в 2018 и 2019 годах.

В прошлом восстановление после рецессии было более активным, указывали эксперты ВЭФ в докладе о глобальных рисках. Несмотря на рост глобального ВВП и торговли прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 2017 году рухнули на 16% – до 1,52 трлн долларов с 1,81 трлн, сообщила Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Стоимость объявленных новых проектов упала на 32% до 571 млрд долларов, минимума с 2003 года.

Майкла Корбата, генерального директора Citigroup, беспокоит неоднозначность экономической ситуации: "Когда наступит новый спад (а он наступит), будет скорее всего, более резким.