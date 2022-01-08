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В Чили отмечен самый высокий показатель роста цен с 2007 года

В Чили отмечен самый высокий показатель роста цен с 2007 года По итогам 2021 года рост цен в Чили составил 7,2% - самый высокий показатель с 2007 года.
Финансы
8 января 2022 г. 13:05
В Чили отмечен самый высокий показатель роста цен с 2007 года

По итогам 2021 года рост цен в Чили составил 7,2% - самый высокий показатель с 2007 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Национальным институтом статистики (НИС) страны.

"В декабре 2021 года индекс потребительских цен вырос на 0,8%, в то время как изменение за 12 месяцев 2021 года составило 7,2%", - говорится в сообщении.

Согласно отчету НИС, больше всего в 2021 году в Чили выросли цены на транспорт (18,9%), услуги в сфере отдыха (14,4%), а также рестораны и отели (10,1%), а рост на продукты и безалкогольные напитки составил 5,5%.

"Основной причиной роста инфляции в Чили стало то, что компании не смогли быстро ответить на увеличившийся спрос на товары, что привело к значительному росту цен", - говорится в докладе регулятора.

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Версия на английском языке Chile's inflation rate highest since 2007

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