В Чикаго прошел первый сельскохозяйственный форум Иллинойс-Азербайджан

3-5 апреля 2019 года в одном из ведущих финансовых и торговых центров США Чикаго состоялся первый Иллинойс-Азербайджанский сельскохозяйственный форум при совместной организации Торгово-промышленной палаты США и Азербайджана (USACC) и Торговой палаты Иллинойса.

В форуме участвовала делегация во главе с министром сельского хозяйства Азербайджана, представители посольства Азербайджана в США, Агентства США по международному развитию (USAID), Департамента сельского хозяйства штата Иллинойс и представители ведущих компаний США и Азербайджана. В мероприятии также приняли участие директор по корпоративным продажам Kapital Bank Фарид Хидаятзаде и советник по международным делам Вугар Садиг.

Основной целью форума является налаживание сотрудничества между сторонами в сфере сельского хозяйства, объединение представителей сельскохозяйственных предприятий Азербайджана и одного из ведущих штатов США штата Иллинойс, ознакомление с методами повышения урожайности, технологиями американского производства, а также новыми методами, применяемыми в различных сферах сельского хозяйства.

"Первый Иллинойс-Азербайджанский сельскохозяйственный форум прошел в рамках программы Торгово-промышленной палаты США и Азербайджана и является важным мероприятием для расширения торгово-экономических отношений между США и Азербайджаном. Kapital Bank всегда поддерживал развитие и финансирование предпринимательства, в частности, сельского хозяйства. Ознакомление с опытом зарубежных коллег позволит предпринять новые шаги для развития сельского хозяйства в Азербайджане", - отметил директор по корпоративным продажам Kapital Bank Фарид Хидаятзаде.

В рамках программы представители азербайджанских компаний также посетили ведущие производственные предприятия, фермерские хозяйства и научно-исследовательские центры штата Иллинойс, а также области производства удобрений и белка.

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