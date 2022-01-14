В чем заключается проблема страхования при ДТП в непогоду?

В морозную погоду дорожно-транспортные происшествия происходят чаще. Соответственно, чем больше аварий, приводящих к столкновению автомобилей, тем больше страховых случаев. Но здесь возникает ряд проблем, решение которых занимает немало времени.

В морозную погоду дорожно-транспортные происшествия происходят чаще. Соответственно, чем больше аварий, приводящих к столкновению автомобилей, тем больше страховых случаев. Но здесь возникает ряд проблем, решение которых занимает немало времени.

Страховой эксперт Илькин Ибрагимов разъяснил Report основные проблем при ДТП в непогоду:

"Основная проблема - установить виновника ДТП. При сложных погодных условиях Государственной дорожной полиции трудно определить виновника в автомобильной аварии. Поэтому полицейские в таких случаях прибегают к помощи экспертов, что требует дополнительного времени".

Страховой эксперт еще раз подчеркнул превосходство страхования КАСКО в подобных ситуациях:

"Для решения проблемы нам нужны два страховых продукта: во-первых, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Этот вид компенсирует ущерб другой стороне и подразумевает ответственность перед третьими лицами. Второй вид страхования - КАСКО, это добровольное страхование на случай повреждения автомобиля. Имея КАСКО на руках вы сможете получить компенсацию от страховых компаний".

Для сравнения мы изучили опыт страхового рынка Турции. Афсана Гусейнова, работающая в одной из турецких страховых компаний, говорит, что обычно в такую погоду клиентам заранее отправляют предупреждающее SMS-сообщение, в котором просят быть осторожными. При этом А.Гусейнова отмечает, что обычно в судах выигрывают клиенты, которые обращаются с жалобами в связи с ДТП в снежную и дождливую погоду: "Поэтому выплата по делу производится клиенту без обращения в суд. В связи с высокой стоимостью услуг адвоката в Турции, деньги клиенту всегда выплачиваются вовремя".

Что касается обязательных страховых взносов, то следует отметить, что в Азербайджане существует стандартная форма в зависимости от объема двигателя автомобиля. Однако в случае со страхованием КАСКО дело обстоит иначе.

При добровольном виде страхования размер страховых взносов определяется с учетом цены автомобиля, года выпуска автомобиля и водительского стажа лица, управляющего транспортным средством.

Отметим, что страховой взнос по обязательному страхованию с привязкой к объему двигателя автомобиля в Азербайджане начинается от 50 манатов для физических лиц и от 60 манатов для юридических лиц.