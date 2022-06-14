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В Центробанке состоялась встреча с руководителями страховых компаний

В Центробанке состоялась встреча с руководителями страховых компаний Председатель Центрального банка Талех Кязимов провел встречу с руководителями страховых компаний.
Финансы
14 июня 2022 г. 22:14
В Центробанке состоялась встреча с руководителями страховых компаний

Председатель Центрального банка Талех Кязимов провел встречу с руководителями страховых компаний.

Как передает Report со ссылкой на Центральный банк, целью встречи был обмен мнениями по вопросам поддержки обеспечения устойчивого развития страхового сектора на новом этапе экономического развития в стране, повышения конкурентоспособности сектора, усиления совместной деятельности по продвижению на рынок инновационных продуктов и расширению охвата страхового рынка, а также мер по облегчению доступа населения и бизнеса к страховым услугам, укреплению общественного доверия к страхованию.

Выступая на встрече, председатель Центрального банка особо отметил цели Президента Ильхама Алиева по устойчивому экономическому развитию, повышению материального и морального благосостояния граждан и обеспечению их устойчивости, а также подчеркнул важность расширения страхового рынка для реализации этих задач. Он отметил, что в результате проводимой под руководством главы государства политики строительства в стране была достигнута макроэкономическая стабильность и достигнуты серьезные темпы экономического роста, а также создана благоприятная экономическая среда для развития страховых услуг.

Председатель Центробанка также подчеркнул необходимость дальнейшего углубления сотрудничества между регулятором и участниками рынка, а также отметил важность усиления взаимовыгодного сотрудничества с участниками страхового рынка. Проинформировав о предстоящем совершенствовании законодательства в сфере страхования, представлении благоприятных для участников рынка решений по цифровизации и других сферах, представляющих интерес, председатель Центрального банка отметил, что перед принятием решений в указанных направлениях будут проведены совместные консультации с участниками рынка, и встречи с этой целью будут иметь регулярный характер.

Подчеркнув высокие темпы роста страхового сектора в последние годы, Т.Кязимов отметил важность инвестирования в усиление кадрового потенциала участников рынка, дальнейшее развитие информационных технологий страховыми компаниями, институциональное развитие на фоне приоритетов дальнейшего развития нашей страны и поставленных целей.

На встрече руководители страховых компаний высказали свое мнение о тенденциях экономического развития в стране, возможностях расширения страхового рынка, работе, проводимой в сфере повышения качества услуг, оказываемых потребителям, а также текущих проблемах в секторе.

В целях обеспечения прозрачности на страховом рынке и поддержки свободной конкурентной среды состоялся обмен мнениями на тему дальнейшего расширения совместного сотрудничества Центрального банка, Бюро обязательного страхования, Ассоциации страховщиков Азербайджана и участников рынка.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bankda sığorta şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüş keçirilib

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