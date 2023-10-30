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В Центробанке обсудили ситуацию на рынках капитала

В Центробанке обсудили ситуацию на рынках капитала В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялся обмен мнениями о тенденциях и вызовах на рынках капитала.
Финансы
30 октября 2023 г. 11:19
В Центробанке обсудили ситуацию на рынках капитала

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялся обмен мнениями о тенденциях и вызовах на рынках капитала.

Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Кязимов в своем аккаунте в социальной сети" X".

"Состоялась очередная встреча с руководителями Национального депозитарного центра, ЗАО "Бакинская фондовая биржа" и инвестиционных компаний. Обсудили деятельность по развитию рынков капитала в стране за 9 месяцев этого года и роль этой сферы в финансовой системе, обменялись мнениями о текущем инвестиционном климате, возможностях и перспективах, созданных для инвесторов, а также тенденциях и вызовах на рынках капитала", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankında kapital bazarına dair fikir mübadiləsi aparılıb

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