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В Центробанке Азербайджана произведены структурные изменения

В Центробанке Азербайджана произведены структурные изменения
Финансы
7 января 2025 г. 10:54
В Центробанке Азербайджана произведены структурные изменения

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) произведены структурные изменения.

Как сообщает Report со ссылкой на регулятора, упразднен департамент надзора за деятельностью кредитных организаций.

На его базе созданы два новых подразделения - департамент надзора за деятельностью банков, директором которого назначен Самир Рзаев, и департамент надзора за деятельностью небанковских кредитных организаций, его возглавил Хайям Исмаилов.

Главой департамента финансового мониторинга назначен Орхан Абдуллаев.

В ЦБА также создан департамент международного сотрудничества и коммуникаций.

Кроме того, от должности директора департамента платежных систем и расчетов освобожден Фуад Сабзиев.

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Версия на английском языке CBA makes structural changes
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının strukturu dəyişib

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