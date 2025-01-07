В Центробанке Азербайджана произведены структурные изменения

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) произведены структурные изменения.

Как сообщает Report со ссылкой на регулятора, упразднен департамент надзора за деятельностью кредитных организаций.

На его базе созданы два новых подразделения - департамент надзора за деятельностью банков, директором которого назначен Самир Рзаев, и департамент надзора за деятельностью небанковских кредитных организаций, его возглавил Хайям Исмаилов.

Главой департамента финансового мониторинга назначен Орхан Абдуллаев.

В ЦБА также создан департамент международного сотрудничества и коммуникаций.

Кроме того, от должности директора департамента платежных систем и расчетов освобожден Фуад Сабзиев.